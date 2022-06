Norvège : une fusillade fait deux morts, la piste terroriste privilégiée

L’horreur et l’effroi dans les rues d’Oslo (Norvège). Peu après 1h, samedi 25 juin, un homme a ouvert le feu devant un premier bar, un club de jazz dans le centre de la capitale norvégienne. Puis, il a récidivé quelques mètres plus loin devant une discothèque fréquentée par la communauté homosexuelle. Le bilan est lourd : deux morts et 21 blessés, dont dix dans un état grave. L’auteur présumé a rapidement été interpellé. "Tout indique que c’est une seule personne qui a commis cet acte. Nous l’avons arrêté et avons saisi les armes utilisées", explique Tore Barstad, porte-parole de la police norvégienne.



Un homme connu des services de renseignement

La police a retrouvé deux armes, dont une automatique. L’homme arrêté est un Norvégien de 42 ans d’origine iranienne. Il était connu des services de renseignement pour trafics de stupéfiants et port d’un couteau. L’attaque est traitée comme un acte de terrorisme. Les motivations de l’homme reste inconnues pour l’heure.