Norvège : une attaque à l'arc fait cinq morts et blesse deux personnes

En Norvège, une attaque a fait cinq morts et deux blessés dans la ville de Kongsberg, mercredi 13 octobre. Un homme de 37 ans a tiré sur les passants avec un arc et des flèches. La police n’exclut pas une motivation terroriste.

La petite ville de Kongsberg (Norvège) a été frappée d'effroi dans la soirée du mercredi 13 octobre. Vers 18 heures, un homme entame son parcours meurtrier armé d'un arc et se met à tirer des flèches pendant plus d'une demi-heure. Il aura le temps de tuer cinq personnes et d'en blesser deux grièvement. À 18 heures 47, un homme est interpellé, mais la ville reste bloquée pendant des heures, les habitants de la ville ayant l'obligation de rester chez eux.

Des soupçons de radicalisation en 2020

Le suspect arrêté est un ressortissant danois âgé de 37 ans et converti à l'islam. "La police était en contact avec lui depuis 2020 en raison de soupçons de radicalisation. Les signalements avaient été étudiés, mais nous n'avions rien trouvé d'alarmant", explique Ole B. Saeverud, le chef de la police du district de Sor-Ost. Le suspect résidait à Kongsberg (Norvège) et les membres des forces de l'ordre ainsi que les enquêteurs cherchent à déterminer si l'individu a agi seul.