Norvège : plusieurs personnes tuées et blessées par un homme armé d'un arc, un suspect arrêté

Un homme armé d'un arc et de flèches a tué plusieurs personnes et en a blessé plusieurs autres, mercredi 13 octobre à Kongsberg, dans le sud-est de la Norvège. "L'homme qui a commis cet acte a été arrêté par la police et, d'après nos informations, il n'y a qu'une personne impliquée", a déclaré un responsable de la police locale lors d'un point de presse. Les blessés ont été hospitalisés. Ni leur nombre ni leur état ne sont connus dans l'immédiat.

La police n'a pas fourni de détails sur le suspect, sinon qu'il s'agit d'un homme qui a été emmené au commissariat de la ville voisine de Drammen. "Aucune recherche active n'est en cours pour retrouver d'autres personnes", a précisé un responsable. Le motif de l'attaque, qui s'est produite à plusieurs endroits de Kongsberg, est encore indéterminé à ce stade.

Le public a été appelé à rester chez soi. Plusieurs quartiers ont été bouclés, les images de télévision montrant un important déploiement de forces de police en armes et d'ambulances. Un hélicoptère et une équipe de démineurs ont aussi été envoyés sur place, et les services de renseignement intérieur (PST) ont été alertés.