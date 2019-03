Norvège : l'incroyable sauvetage

Pour les passagers, ce sont de longues heures d'angoisse qui ont débuté samedi 23 mars dans l'après-midi, à bord du Viking Sky. Le paquebot, qui naviguait dans une zone réputée dangereuse, près des côtes norvégiennes, s'est retrouvé en panne après l'arrêt de trois de ses quatre moteurs. À bord du navire, frappé par des vagues hautes parfois de six mètres, les meubles étaient balancés d'un côté à l'autre. Le Viking Sky menaçait alors de s'échouer sur des rochers.

Arrivé à bon port dimanche 24 mars

"Une fenêtre s'est brisée et une vague d'environ deux mètres s'est engouffrée à l'intérieur, témoigne un rescapé. Une vingtaine de personnes a été emportée, juste sous mes yeux." Finalement, grâce à l'arrivée de plusieurs hélicoptères qui se sont relayés, les occupants ont pu être évacués un à un. La majorité était des touristes britanniques et américains. Dimanche 24 mars, le paquebot a pu rejoindre le port le plus proche, avec encore à son bord plusieurs centaines de passagers qui ont pu retrouver la terre ferme.

