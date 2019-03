Norvège : frayeur sur un paquebot

Samedi 23 mars, dans l'après-midi, le Viking Sky se trouve dans une zone réputée difficile, pas loin des côtes norvégiennes, lorsque trois de ses quatre moteurs tombent en panne. Le paquebot se retrouve alors sous le joug de vagues parfois hautes de six mètres. À bord, les 1 373 passagers vivent des heures d'angoisse : les meubles se balancent d'un côté à l'autre, certaines vitres se brisent et l'eau pénètre à l'intérieur du navire.

Arrivé à bon port dimanche 24 mars

Seule solution pour évacuer les passagers, passer par les airs. Grâce à six hélicoptères qui se sont relayés, près de 600 personnes ont pu être extirpées du Viking Sky. Parmi eux, beaucoup de touristes britanniques et américains. Dimanche 24 mars, le paquebot a ensuite pu être rapatrié jusqu'au port le plus proche, où les secours ont pu commencer à opérer. Vingt-cinq personnes ont été transférées à l'hôpital, dont au moins une dans un état grave.

