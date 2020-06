Norvège : au pays des fjords

À l’aube, encore drapée dans une fine couche de brume : les fjords de Norvège. Les paysages sont envoûtants. Ici se mêlent la montagne et la mer. C’est un monde de verticalité à la fois terrifiant et étourdissant. Pour apprécier leur beauté à leur juste valeur, il faut prendre le mode de transport le plus ancien et le plus utilisé, le bateau.

La région des fjords est une terre de randonnées inépuisable

L’autre moyen le plus économique, et surtout le plus écologique, pour se déplacer est de prendre de la hauteur et marcher. La région des fjords est une terre de randonnées inépuisable, où très rapidement les marcheurs ne font qu’un avec la nature grandiose et omniprésente. Damien est guide pour un groupe de Français. L’objectif de la journée est de découvrir un site mythique : le Kjeragbolten. C’est un petit rocher coincé entre deux parois. À la saison estivale, des milliers de touristes prennent le risque de se prendre en photo. Sous leurs pieds il y a 1 000 mètres de vide.

