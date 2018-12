La banque la plus septentrionale au monde visée par un braquage

L'auteur du "hold-up" a été rapidement arrêté dans le centre de cette ville située à environ mille kilomètres du pôle Nord.

Etablissement le plus septentrional au monde, la banque de Longyearbyen, sur l'archipel arctique du Svalbard, a fait l'objet d'un vol à main armée, vendredi 21 décembre. L'auteur a été rapidement arrêté, ont indiqué les autorités locales. De mémoire d'homme, c'est le premier braquage de banque jamais réalisé sur ce territoire norvégien situé à un gros millier de kilomètres du pôle Nord mais aussi, sans doute, l'un des hold-up les plus voués à l'échec.

"Il y a eu un vol à main armée aux alentours de 10h40, a déclaré à l'AFP Terje Carlsen", un porte-parole du gouverneur local. "Un homme équipé d'une arme à feu s'est emparé d'une somme d'argent. Il a été arrêté assez rapidement" dans le centre de Longyearbyen, a-t-il ajouté. Les autorités ont refusé de fournir l'identité du suspect, le montant dérobé (retrouvé sur lui) ou encore l'arme utilisée. La police a ensuite précisé qu'il s'agissait d'un étranger de passage dans l'archipel. Il a été envoyé à Tromsø, ville du nord de la Norvège continentale, pour y être entendu.

Les chances de succès du Butch Cassidy de l'Arctique étaient assez minimes : à Longyearbyen, chef-lieu du Svalbard, tout le monde se connaît et, surtout, l'aéroport est quasiment la seule porte de sortie. Grand comme deux fois la Belgique, l'archipel compte au total près de 3 000 habitants (dont environ 2 000 à Longyearbyen) et environ autant d'ours polaires. A cette période de l'année, le territoire est plongé dans l'obscurité totale et les températures peuvent y tomber à -20 °C.