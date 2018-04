GRAND FORMAT. Bienvenue à Longyearbyen, la ville de l'Arctique interdite aux faibles

Ce 28 mars, Rebekka Nordtømme fête ses 70 ans. Cela fait près de cinquante ans que cette femme de mineur vit au Svalbard, où elle a connu "l'ancien Longyearbyen". Elle y a élevé ses enfants (dont un, mort dans un accident de motoneige, a été enterré au cimetière), elle y a travaillé et elle y profite désormais de sa retraite. Cette ancienne commerçante sait que son histoire dans cette ville sans pareil touche à sa fin. "On a pensé à partir il y a deux ou trois ans, confie-t-elle, dans sa jolie maison au bord du fjord, avant son repas d'anniversaire. La plupart de nos amis sont morts ou sont déjà retournés en Norvège, à cause de leur état de santé, du climat ou de la fermeture des mines. On a rénové une maison sur le continent, on peut partir quand on veut."

Rebekka Nordtømme aimerait qu'il devienne possible de naître, de vivre et de mourir à Longyearbyen, avec une protection sociale adaptée. "On a essayé de le demander aux autorités mais on nous a répondu non, assure-t-elle, résignée. C'est politique. Le gouvernement n'en veut pas."

Sur ce point, les autorités à Oslo sont claires. Dans la feuille de route sur le Svalbard publiée en 2016 (en anglais), le gouvernement souligne qu'"il n'y a pas d'intention de développer davantage les services" proposés à la population.