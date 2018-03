Le grenier de la planète fête ses 10 ans : près d’un million de graines conservées sous la glace

Le Global Seed Vault, le coffre-fort mondial de graines situé sur l’île norvégienne du Spitzberg, à 1000 km du pôle nord a fêté ses 10 ans le 26 février. Exceptionnellement, le bunker a ouvert ses portes à franceinfo.

Le froid conserve. Le grenier du monde émerge d’une montagne balayée par un vent glacial. Le Global Seed Vault est située au bord de la mer sur l’île du Spitzberg au Svalbard, un archipel norvégien situé à 1 000 km du pôle nord. Dix ans après son inauguration, le 26 février 2008, franceinfo a pu visiter cette réserve de semences du monde entier.

Ce bunker en béton a été bâti dans une ancienne mine de charbon. Il est censé résister à tout. Le bâtiment est insubmersible et inattaquable car il se trouve dans une zone démilitarisée. Il s’agit d’un long tunnel de 120 mètres de long qui débute à l’extérieur de la montagne et qui se poursuit jusqu’au cœur de la montagne. "Au fur et à mesure que l’on avance il fait de plus en plus froid, explique Marie Haga directrice du Crop Trust une des organisations qui se charge de la réserve. Là, c’est le permafrost donc vous pouvez voir de la glace sur les portes et sur les murs, c’est beau !"

Conservation à - 18 degrés

La température de grenier de la planète est constante. Mais en 2016 à cause du réchauffement climatique, la fonte du pergélisol, le sol gelé en permanence, a provoqué une fuite d'eau à l'entrée du tunnel. Heureusement, aucune graine n’a été endommagée.

La température de cette chambre froide naturelle est de -18 C° degrés. "On a cinq étagères et plein de boîtes dans lesquelles il y a les semences, décrit Charlotte Lusty directrice des programmes à la Crop Trust. Elles sont bien séchées afin qu’elles puissent rester ici des centaines d’années."

Il est interdit d’approcher ces étagères. L’entrepôt fonctionne comme le coffre-fort d’une banque. Seuls les dépositaires peuvent ouvrir leurs boites et ils sont donc les seuls à savoir précisément ce qu’elles contiennent. Les OGM (organismes génétiquement modifiés) sont interdits. Cette arche de Noé végétale contient aujourd’hui 967 216 variétés de semences venant de 200 pays : comme des graines de sorgho, de laitue ou de haricots tropicaux.

Il y a des multitudes de culture. Toutes les plantes qu’on mange sont là. C’est important pour le pays d’avoir une sécurité hors du pays parce que personne ne peut savoir ce qu’il peut se passer.Charlotte Lusty directrice des programmes à la Crop Trustà franceinfo

Cette réserve mondiale de graines est un filet de sécurité pour les banques de gènes du monde entier. Elles peuvent entreposer des doubles de leurs échantillons gratuitement pour les préserver du changement climatique ou des catastrophes naturelles. Ce grenier unique au monde peut être utile pour nourrir une population mondiale en hausse, ou encore, en cas de conflit.

Des graines d'Alep en Syrie

Elle a servi pour la première fois à cause de la guerre en Syrie. Le centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA) a dû récupérer ses graines. "Ils n’avaient plus du tout accès à leur banque de graines à Alep en Syrie, explique Asmund Asdal, le coordinateur du Global Seed Vault. En 2015, ils ont donc décidé d’établir une nouvelle banque en dehors du pays. Ils sont venus retirer les semences qu’ils avaient déposées ici et puis ils les ont emmenées pour les replanter au Liban et au Maroc. Là-bas, ils les ont multipliées puis ils ont renvoyées ici des milliers d’échantillons. Cet exemple prouve réellement que le Seed Vault à une mission vraiment importante."

Le bunker est loin d'être rempli. Il peut stocker au total 4,5 millions de semences différentes. Il va aussi faire peau neuve. La Norvège va débloquer environ 10 millions d'euros cette année pour réaliser des travaux d’étanchéité et de sécurisation.