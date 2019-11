VIDEO. En Arctique, l'aventurier Mike Horn en difficulté après avoir chuté dans l'eau

Depuis octobre 2019, l'aventurier sud-africain Mike Horn et l'explorateur norvégien Borge Ousland traversent en skis de randonnée. Mais l'aventure vient de tourner au cauchemar. La glace s'est brisée soudainement sous leur poids. C'est la conséquence du réchauffement climatique et d'une banquise rendue plus fragile. Tombé dans une eau glacée, Mike Horn souffre de gelures aux doigts et au nez, et de perte de sensibilité. Ses deux filles, jointes samedi 23 novembre, sont en contact avec lui. "Ils sont faibles. Ils veulent juste rentrer chez eux tout en tentant leur chance d'arriver le plus proche possible de leur bateau en Norvège", expliquent Jessika et Annika Horn.

Encore 500 km à parcourir

Pour arriver au terme de son expédition en Norvège, Mike Horn doit encore parcourir 500 km. Mais dans son état de fatigue, avec des températures pouvant atteindre -45 °C, sa progression est sérieusement ralentie et la nourriture risque de manquer. Dans les prochaines heures, si la situation empire, l'envoi d'un hélicoptère sur place est envisagé pour un rapatriement d'urgence sur une banquise plus fine qu'auparavant qui se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète.

Le JT

Les autres sujets du JT