Tourisme : passer les fêtes sous le soleil de Dubaï

C'est à 5 200 kilomètres de la France, aux portes du désert que ces Français ont choisi de réveillonner. Un Noël aux pieds des 250 gratte-ciel de Dubaï aux Émirats arabes unis. Avec ces hivers à 22°C, la destination est plébiscitée par de nombreux touristes. Ils sont 247 000 Français à y avoir séjourné cette année. Sylvain Coriat est l'un d'entre eux. Tous les deux ans, il choisit une destination pour célébrer Noël en famille.

1 730 euros par personne

Une fête coûteuse, à partir de 1 730 euros par personne ; le prix inclut les billets d'avion et une semaine en pension complète. Pendant plusieurs heures, ils vont admirer des mosquées et déambuler dans le plus grand centre commercial du monde. Une ville de tous les records et une fin d'année qui sort de l'ordinaire. Dubaï en hiver suscite un tel engouement chez les Français que 55 chambres sur les 182 que compte cet hôtel leur sont réservées. Cette année, 1 Français sur 5 serait parti fêter Noël à l'étranger.

Le JT

Les autres sujets du JT