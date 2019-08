Randonnées dans les Wadis d'Oman : des spectaculaires paysages d'oasis dans le désert

Malgré les 40 degrés du petit matin, c'est une randonnée pour laquelle il faut porter un baudrier, un casque et même un gilet de sauvetage. Première étape, traverser un village accroché dans le massif rocheux de l'est du sultanat d'Oman. C'est Mohammed qui dirige la balade. "Il y a environ 75 fermes dans ce village. Il s'appelle Mibam. Cela fait 550-600 ans qu'il existe", explique Mohammed Alhabi, le guide du "Wadi Adventure". Mibam, c'est en fait une oasis, ce qu'on appelle à Oman, un "Wadi".

Un paysage de rêve

Une fois en bas, les visiteurs se retrouvent au beau milieu de plusieurs piscines naturelles en enfilade et bordées de palmier, un paysage de rêve. Au fil des millions d'années, des sources d'eau ont creusé la roche pour façonner ce paysage. La randonnée se poursuit à la nage. "Quand on vient à Oman, il faut aller voir un Wadi. On ne peut pas visiter Oman sans voir un Wadi", explique une Française qui visite pour la quatrième fois une oasis du sultanat.

