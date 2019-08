Plus de deux millions de musulmans entament le pèlerinage du hadj en Arabie saoudite

Le hadj est l'un des cinq piliers de l'islam que tout musulman est censé accomplir au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens.

C'est l'un des piliers de l'islam. Plus de 2 millions de musulmans ont entamé vendredi 9 août le pèlerinage annuel à La Mecque, en Arabie saoudite. Les autorités ont mis en garde contre toute tentative de politisation de ce rassemblement religieux, sur fond de tensions persistantes dans le golfe Persique. En tout, quelque 2,5 millions de pèlerins, étrangers ou vivant en Arabie saoudite, doivent accomplir cette année le hadj, selon la presse locale.



Des dizaines de milliers de membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour éviter les brusques mouvements de foule et les bousculades du passé, la plus meurtrière ayant fait en 2015 près de 2 300 morts. Selon un responsable du ministère du Hadj, Hatem ben Hassan Qadi, "plus de 1,8 million de visas ont été délivrés en ligne, sans passer par les consulats. C'est une réussite."

Près de 200 proches des victimes de Christchurch présents

Construite dans une vallée désertique et interdite aux non-musulmans, La Mecque abrite la Kaaba, structure cubique drapée dans une étoffe noire brodée d'or. C'est vers la Kaaba que les musulmans du monde entier se tournent pendant leurs cinq prières quotidiennes. Les pèlerins doivent effectuer sept tours de la Kaaba.

Ils viennent d'#Angleterre, de #Palestine, des États-Unis, de #Syrie, de Thaïlande, du #Cachemire, ou de #Christchurch en Nouvelle-Zélande...



Plus de deux millions de musulmans venus du monde entier ont entamé le pèlerinage annuel à La Mecque en Arabie saoudite : le #Hajj. pic.twitter.com/TTwzNKxcH6 — FRANCE 24 Français (@France24_fr) August 9, 2019

Cette année, près de 200 proches des victimes et rescapés de l'attaque ayant visé en mars deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, sont venus effectuer le grand pèlerinage musulman et "prier pour les martyrs".

Le 20 mars, 51 personnes étaient mortes sous les balles du suprémaciste blanc Brenton Tarrant. Inculpé pour terrorisme, ce dernier a plaidé non-coupable en juin.