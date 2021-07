Irak : un attentat sanglant fait au moins une vingtaine de morts sur un marché de Bagdad, à la veille de l'Aïd

Une terrible attaque en plein cœur de l'Irak. Lundi 19 juillet, une vingtaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées et des dizaines blessées dans un attentat sur un marché populaire d'une proche banlieue chiite de Bagdad, à la veille de l'Aïd al-Adha, la plus importante des fêtes musulmanes.

"Une attaque terroriste au moyen d'un engin artisanal s'est produite sur le marché d'al-Woheilat et a fait des morts", a indiqué le ministère de l'Intérieur sans fournir de bilan global. Au moins 18 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées, selon un haut responsable sécuritaire, tandis qu'une source médicale a fait état de 23 morts et d'une trentaine de blessés.

L'explosion s'est produite en fin d'après-midi sur un des marchés populaires de Sadr City, immense quartier chiite déshéritée de l'est de Bagdad, où de nombreuses personnes se pressaient pour faire des courses à la veille de la fête musulmane du Sacrifice. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, et une enquête a été ouverte par le commandement opérationnel des forces de sécurité de Bagdad.