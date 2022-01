Emirats arabes unis : l'explosion de camions-citernes fait trois morts à Abou Dhabi, une attaque de drones suspectée

Un gigantesque incendie s'est déclaré à Abou Dhabi, lundi 17 janvier, entraînant l'"explosion" de trois camions citernes qui transportaient du carburant. Le bilan officiel est de trois morts et six blessés "légers à modérés". Selon la police de la capitale des Emirats arabes unis, l'explosion et l'incendie ont "probablement" été causés par des "drones", des "objets volants" étant "tombés" sur les lieux touchés.

Les rebelles Houthis du Yémen ont prévenu dans le même temps qu'ils allaient faire une "annonce importante" dans les prochaines heures au sujet d'une "opération militaire d'envergure aux Emirats arabes unis", selon un tweet de leur porte-parole militaire, Yahya Saree. Des internautes ont posté des vidéos sur les réseaux sociaux.

ÉMIRATS ARABES UNIS - Une zone industrielle d’Abu Dhabi a été la cible, ce lundi matin, d’une attaque de drones. Trois camions-citernes ont explosé, sans faire de victimes. Les rebelles Houthis, basés au Yémen, revendiquent l’incursion aérienne (i24). pic.twitter.com/DdzVKiVohv — Le Globe (@LeGlobe_info) January 17, 2022

L'explosion a eu lieu "près des réservoirs de stockage d'ADNOC", la compagnie pétrolière d'Abou Dhabi, et l'"incendie mineur" dans "la nouvelle zone de construction de l'aéroport international d'Abou Dhabi". Les deux incidents n'ont pas causé de "dommages importants", selon WAM, ajoutant que les autorités avaient lancé une "vaste enquête". Les Emirats sont membres de la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite et qui intervient au Yémen depuis 2015 pour soutenir les forces gouvernementales contre les Houthis, des insurgés soutenus par l'Iran.