Arabie saoudite : une jeune réfugiée ayant fui sa famille se réfugie au Canada

Casquette vissée sur la tête et pull siglé Canada, son nouveau pays d'accueil, Rahaf Mohammed al-Qunun pose enfin le pied sur le sol canadien samedi 12 janvier. Elle a fui son pays natal, l'Arabie saoudite. Elle est accueillie par la ministre des Affaires étrangères en personne. C'est l'épilogue d'une semaine éprouvante pour la jeune femme. Elle était réfugiée dans une chambre d'hôtel de Bangkok en Thaïlande. La jeune femme assurait sur les réseaux sociaux subir des abus de sa famille et être en danger dans son propre pays pour avoir l'intention de renoncer à l'islam.

Des vidéos d'appel à l'aide sur les réseaux sociaux

Au cours d'un voyage en famille au Koweït, elle fausse compagnie à ses parents et s'envole seule pour la capitale thaïlandaise. Depuis une semaine, ses vidéos d'appel à l'aide sont partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux. On la voit notamment barricadée dans sa chambre d'hôtel à l'aéroport de Bangkok. Elle refuse d'être renvoyée en Arabie saoudite et demande l'asile politique à l'ONU. Après des pourparlers avec plusieurs pays, c'est finalement le Canada qui accepte de l'accueillir. L'Arabie saoudite reste l'un des pays les plus restrictifs pour le droit des femmes. Ces dernières sont toujours soumises à la tutelle d'un homme pour toute décision importante.

