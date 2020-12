Ancienne usine Total au Yemen : "Des actes de tortures se font sur ce site, le gouvernement doit demander des explications" clame un député du Rhône

Cinquante et un parlementaires français ont interpellé ce vendredi 11 décembre le ministre des Affaires Etrangères, Jean-Yves Le Drian. Dans une lettre ouverte, ils demandent des explications sur l'existence de cette ancienne usine Total, située au Yémen, qui serait devenue une prison. Ce bâtiment serait utilisé par les Emirats arabes unis comme centre de détention et d'interrogation. "Des actes de tortures se font sur ce site" affirme sur franceinfo le député Hubert Julien-Laferrière, député NI (Non Inscrits) de la 2ème circonscription du Rhône.

Pourquoi cette lettre, qu'attendez-vous du ministre des Affaires Etrangères ?

J'attends qu'il demande des explications aux Emirats arabes unis et son armée qui occupent ce site. Officiellement, c'est le gouvernement yéménite qui a réquisitionné cet endroit, mais en réalité, c'est bien l'armée des États-Unis qui occupe ce site. Total est actionnaire majoritaire de cette usine à près de 40% et qui l'occupe. On sait grâce à un rapport de l'ONU qu'il y a des actes de torture qui se font sur ce site. Il est essentiel que le gouvernement demande des explications à Total, surtout au gouvernement des Emirats avec lequel, il est vrai depuis dix ans, la France a une relation plutôt plutôt forte. Cette relation s'est fortifiée : nos exportations d'armes n'ont fait qu'augmenter vers les Émirats arabes unis.

"On sait grâce à un rapport de l'ONU qu'il y a des actes de torture qui se font sur ce site." le député Hubert Julien-Laferrière

Total a reçu une garantie de crédit pour ce projet gazier, 216 millions d'euros. Est-ce que c'est de "l'argent qui finit en prison?"

C'est un vrai sujet. Il y a eu un soutien, une garantie crédit, donc de l'argent public au moment de la création de ce site. Or, dans le mesure où ce site gazier devient une base pour les Emirats arabes unis, où ceux font des tortures de prisonniers, je crois que le minimum, c'est que le gouvernement français demande des explications. Dans un rapport des Nations Unies en 2019, beaucoup d'ONG attestaient de ces tortures. D'ailleurs, à l'époque, mes collègues, aussi bien Alain David (PS), Clémentine Autain (LFI) ou encore Sébastien Nadot (ex-LREM) s'en étaient inquiétés auprès du ministre, certains avaient demandé une commission d'enquête.

A l'époque, Florence Parly avait répondu "qu'elle n'avait pas d'informations sur le rôle de Total dans cette histoire". Pourquoi ça aurait changé ?

Ce qui est, ce qui est clair, c'est que rien n'a changé. Justement, c'est bien le problème. Donc, je crois que la moindre des choses serait que le gouvernement demande à la fois des comptes à l'ambassadeur des Emirats arabes unis à Paris et au gouvernement du Yémen parce qu'il n'est pas normal qu'un site dont une entreprise française est actionnaire principale, qui a bénéficié d'argent public via une garantie de crédit, profite aujourd'hui à une armée qui commet vraisemblablement des crimes de guerre et qui, en tout cas, torture sur ce site. C'est un Guantanamo, voilà ce que disent les ONG.