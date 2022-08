Afghanistan : un an après le retour des talibans, la crise humanitaire et économique est immense

Après une année sous le joug des talibans, quel avenir pour les Afghans ? Dorothée Olliéric, en direct de Kaboul (Afghanistan), lundi 15 août, évoque "une crise humanitaire vraiment sans précédent". Avant l’arrivée des talibans au pouvoir, 14 millions de personnes souffraient de la faim. Aujourd’hui, elles sont 23 millions, ce qui représente la moitié de la population.

"Je n’ai jamais vu ça"

"L’État est en faillite, puisqu’il vivait sous perfusion internationale, une aide qui s’est totalement arrêtée. Et puis, l’Afghanistan fait face à un problème de liquidités, puisque les Américains ont gelé les 7 milliards de dollars de la Banque centrale américaine. Alors, aujourd’hui, c’est extrêmement compliqué", relate la journaliste. Sur les marchés, le prix de la nourriture a été multiplié par trois, quatre ou cinq. "Les plus pauvres se nourrissent avec du pain, du thé sucré, et même les classes moyennes peinent à survivre. Je vis depuis très longtemps en Afghanistan et je n’ai jamais vu ça", témoigne Dorothée Olliéric.