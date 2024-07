La population mondiale atteindra un pic à 10,3 milliards d'habitants en 2080 puis commencera à décliner, prévoit l'ONU

Une décélération plus forte que prévu. La population mondiale va continuer à augmenter, de 8,2 milliards d'humains en 2024 à environ 10,3 milliards dans les années 2080, selon une étude du département des affaires économiques et sociales de l'ONU, publiée jeudi 11 juillet. Elle devrait ensuite redescendre à 10,2 milliards autour de 2100, soit 700 millions de moins que les projections réalisées en juin 2013.

"Le paysage démographique a beaucoup évolué ces dernières années", explique dans un communiqué le secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales des Nations unies, Li Junhua, soulignant la baisse plus rapide que prévu de la natalité dans de nombreux pays, notamment en Chine. Cette croissance démographique plus lente est "un signe d'espoir" face au changement climatique, a-t-il estimé. "Cela pourrait se traduire par une réduction de l'impact humain sur l'environnement", a-t-il ajouté, prévenant toutefois qu'il faudrait maintenir les efforts en ce sens.

Plus de deux milliards de personnes de plus de 65 ans d'ici fin 2070

Plus du quart de la population mondiale (28%) vit dans un des 63 pays où la population a déjà atteint son pic, dont la Chine, la Russie, le Japon et l'Allemagne, selon le rapport. Une cinquantaine d'autres pays devraient rejoindre ce groupe dans les trente prochaines années, dont le Brésil, l'Iran et la Turquie. La croissance démographique se poursuivra en revanche au-delà de 2054 dans plus de 120 pays, dont l'Inde, l'Indonésie, le Nigeria, le Pakistan et les Etats-Unis, précise l'ONU.

La baisse de la mortalité, interrompue par la pandémie de Covid-19, a repris, avec une espérance de vie moyenne de 73,3 ans en 2024, qui devrait atteindre 77,4 ans en 2054. Conséquence logique, le vieillissement de la population mondiale s'accentue. Vers la fin des années 2070, le nombre de personnes de plus de 65 ans, prévu à 2,2 milliards, dépassera celui des moins de 18 ans, selon l'étude.