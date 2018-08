L'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan est mort

C'était un défenseur acharné des droits de l'homme. Secrétaire général de l'ONU pendant près de dix ans, entre 1997 et 2006, Kofi Annan a grandement contribué à la popularité de l'institution. Il a d'ailleurs été récompensé, en 2001, du prix Nobel de la Paix pour ses efforts au sein de la communauté internationale. Dès l'annonce de son décès, les hommages se sont multipliés. "Nous n'oublierons jamais son regard calme et résolu, ni la force de son combat", a notamment écrit dans un tweet le président de la République Emmanuel Macron.

Homme de consensus

Polyglotte et homme de consensus, Kofi Annan devient en 1997 le septième secrétaire général de l'histoire de l'ONU. Prenant à la surprise générale ses distances avec les Etats-Unis, il fait son possible pour éviter la guerre en Irak. Un esprit d'indépendance et des convictions appréciés par les dirigeants du monde entier, comme Jacques Chirac, qui entretenait avec lui des relations très chaleureuses.

Le JT

Les autres sujets du JT