Le Togo à la conquête de la Chine

Une entrepreneuse togolaise à la conquête de Shanghai. Elle est arrivée en Chine il y a 10 ans avec une idée en tête : rapprocher les acteurs économiques chinois des Africains.

Essivi Amehon - Directrice de Shanghai Gani Consulting explique pourquoi la chine est un modèle à suivre :

« La Chine est partie de rien du tout pour arriver là…Vous voyez comment c'est beau… A Shanghai elle a crée un cabinet de conseil."

Elle emploie déjà 4 salariés et compte embaucher davantage pour répondre à la demande.

Car l'intérêt des Chinois pour l'Afrique et ses matières premières ne cesse de croître…

Essivi Amehon met en avant les atouts de son continent :

"C'est une chance pour nous d'avoir des ressources et d'avoir des gens qui s'intéressent à nos ressources donc on doit être très intelligents et avec la mondialisation et la globalisation on do it chercher des partenariats gagnant-gagnant. »

Alors que se tient à Pékin le sommet Chine/Afrique, plus de 10 000 entreprises chinoises opèrent sur le continent Africain. Mais les sociétés africaines, elles, peinent à se faire une place en Chine.