Cameroun, Justice vs Bolloré

Officiellement, le nom de Bolloré n'apparaît pas. Mais il est dans tous les esprits.

Camrail, une filiale du groupe, a été condamnée pour homicide et blessures involontaires. Ce qui lui est reproché, ce sont des imprudences et des dysfonctionnements, dont les conséquences ont été tragiques : le déraillement du "train 152", le 21 Octobre 2016, dans le centre du Cameroun. Bilan officiel : 79 morts et 600 blessés.

Une décision contestée par l'entreprise Camrail, qui a choisi de faire appel. Responsable, mais pas coupable, c'est ce que plaide l'avocat du groupe Bolloré, Olivier Baratelli.

"Camrail entend endosser ses responsabilités, c'est à dire sa necessité d indemnisation. Camrail est une societe responsable, mais pas penalement coupable".

L'indemnisation, c'est l'autre enjeu de cette affaire. Camrail a aussi été condamnée à verser 50 millions de francs CFA (76 000 euros) de réparations aux victimes et à leurs proches. C'est bien loin des attentes de certains (2 milliards de francs CFA), comme l'explique Michel Voukeng, membre du collectif des avocats des victimes.

"Nous estimons que tant que Bolloré est responsable, Camrail est responsable. Il doit reparation à tout le monde et de maniere intégrale, on n'en est pas encore là".

Outre Camrail, dix employés ont aussi été jugés coupables. Dont le conducteur du train et l'ex-directeur général de l'entreprise.

Le 21 octobre 2016, la route Yaoundé-Douala avait été coupée après l'effondrement d'un pont du fait de fortes pluies, obligeant les voyageurs à prendre le chemin de fer. Camrail avait alors ajouté huit wagons à un train de neuf voitures.

Une enquête administrative menée l'année derniere a conclu que le train était trop rempli, que ses freins étaient defectueux, et qu'il roulait trop vite.