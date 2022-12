Au Japon, les "idoles" sont partout. Ces chanteuses-danseuses adorées par leurs fans commencent parfois très jeunes leur carrière de star. A 7 ans, Yuno a déjà 30 000 abonnés sur Instagram. Ses spectacles attirent surtout des hommes, qui ont de cinq à dix fois son âge. Extrait d'"Envoyé spécial" sur un phénomène dérangeant.

Yuno a 7 ans et pas encore toutes ses dents, mais elle est déjà une apprentie star, une future "idole", comme des milliers de jeunes Japonaises. Depuis qu'elle a été repérée par une agence il y a un an, la petite fille prend des cours de chant, de danse et de mannequinat. Elle y acquiert les secrets de ces "petites moues" qui lui attireront les regards des fans. Yuno n'est même pas la plus jeune des "idoles", explique son prof, dont certaines élèves sont en maternelle. Pour cet entraînement intensif, sa famille débourse 250 euros tous les mois.

Tous les week-ends, la starlette se produit avec son groupe, des fillettes à peine plus grandes qu'elle. Ces concerts font le bonheur de ses fans, et certains ne les manqueraient pour rien au monde. Ce sont tous des hommes, et ils ont de cinq à dix fois son âge... Beaucoup ont refusé d'être filmés.

Une obsession de la femme-enfant

Le spectacle en direct est suivi d'une rencontre-dédicace, qui choquerait beaucoup en France, où les fans peuvent approcher leurs "idoles". S'ils cachent à peine leur attirance pour les enfants, aucun ne reconnaît avoir de désir sexuel pour ces fillettes. Tout contact physique avec elles est proscrit, mais le partage sur les réseaux sociaux de photos et vidéos en leur compagnie est autorisé.

Au Japon, la possession de pornographie enfantine n'a été interdite qu'en 2014. Dans une société qui impose de très nombreux interdits au quotidien, le domaine du fantasme est, lui, illimité. L'obsession de la femme-enfant est généralisée dans l'archipel.

Extrait de "Japon : dérangeantes idoles", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 1er décembre 2022.

