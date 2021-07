Tokyo : des Jeux sans public

Vendredi 23 juillet au matin, dans le ciel de Tokyo (Japon), la patrouille acrobatique japonaise dessine les anneaux olympiques dans le ciel. Pour cause de pandémie, toutes les épreuves se feront à huit clos, une première. Des Japonais sont quand même venus à l'extérieur du stade pour sentir l'atmosphère de la fête. "Je voulais voir la cérémonie mais on ne peut pas, donc je vais essayer d'en profiter à l'extérieur", témoigne un curieux. Emmanuel Macron est arrivé à Tokyo pour soutenir les athlètes français et les Jeux olympiques. "Il faut apprendre à vivre avec le virus", a déclaré le président français.



"Simplicité et sobriété"

La cérémonie va s'ouvrir dans l'après-midi, "simplicité et sobriété, ce sont les maîtres-mots de cette cérémonie d'ouverture qui va durer 3h30. Il y aura, forcément, un hommage à la catastrophe de Fukushima, une pensée pour les victimes de cette pandémie qui a provoqué le report des Jeux olympiques de 2020 à 2021", rapporte Grégory Naboulet en direct de Tokyo. Les 206 nations vont défiler les unes après les autres. "80 athlètes français vont défiler sur les 378 qui composent la délégation française, des athlètes qui veulent se concentrer sur les Jeux olympiques et oublier le contexte un peu tendu et se focaliser sur leurs performances".