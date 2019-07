"On devrait tenir compte de l’orientation prise ailleurs dans le monde" : au Japon, la reprise de la pêche à la baleine divise

Le Japon a relancé lundi la chasse à la baleine à des fins commerciales et non plus scientifiques, actant ainsi la décision prise il y a six mois de quitter la Commission baleinière internationale et de s’affranchir ainsi d’un moratoire appliqué pendant plus de trois décennies.

Des sushis de baleine préparés dans un restaurant de Tokyo. (KAZUHIRO NOGI / AFP)