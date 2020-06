Le supercalculateur japonais Fugaku devient le plus rapide au monde

Ces machines développent une immense puissance de calcul et sont utilisées dans des domaines aussi variés que l'intelligence artificielle ou l'informatique quantique. Fugaku peut ainsi réaliser 415 millions de milliards d'opérations en une seconde.

Le supercalculateur japonais Fugaku, développé par l'institut public de recherche Riken et le groupe informatique nippon Fujitsu, a décroché la palme du superordinateur le plus rapide au monde, annonce l'institut dans un communiqué (en anglais), lundi 22 juin. Fugaku est arrivé en tête du dernier classement dévoilé par le site spécialisé Top500 et détrône ainsi le supercalculateur américain Summit, développé par IBM et installé dans le laboratoire national de physique nucléaire de Oak Ridge (Tennessee).

La vitesse de Fugaku (un autre nom du Mont Fuji, en japonais) est environ 2,8 fois supérieure à celle de Summit, soit 415,53 pétaflops contre 148,6 pétaflops. Un pétaflop correspond à un million de milliards d'opérations à la seconde.

Déjà utilisé pour la recherche sur le Covid-19

Fugaku ne devrait être mis en service à 100% qu'à partir de 2021, mais il a déjà commencé à être utilisé dans le cadre des recherches sur le Covid-19, notamment en modélisant la manière dont les gouttelettes issues de la respiration peuvent se disséminer dans un bureau ou un train bondé lorsque les fenêtres sont ouvertes. Il devrait aussi être appelé à contribuer à la recherche de nouveaux médicaments, de nouvelles solutions énergétiques et industrielles, à la simulation de catastrophes naturelles ou encore à la recherche fondamentale sur l'univers, selon l'institut Riken.

Les supercalculateurs sont un élément essentiel de la recherche dans des domaines aussi variés que l'intelligence artificielle ou l'informatique quantique, du fait de leur formidable puissance de calcul. Ils font l'objet d'une compétition acharnée entre les grandes puissances économiques mondiales, surtout entre les Etats-Unis et la Chine. Trois supercalculateurs américains visant une puissance de calcul mesurée en exaflops, soit plusieurs milliards de milliards d'opérations à la seconde, devraient être lancés dans les prochaines années.