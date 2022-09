Le Japon touché par le typhon Nanmadol

Le long des côtes, dans le sud-est du Japon, dans la préfecture de Kochi, la mer était déchaînée : les vagues, immenses, faisaient plusieurs mètres de haut. Les toitures ont été arrachées, les arbres déracinés, les routes inondées. Les habitants constataient les dégâts après le passage du typhon Nanmadol, lundi 19 septembre. Dans une salle de jeux, les vitres n'ont pas résisté à la puissance des vents. Des rafales qui atteignaient les 234 km/h à l'arrivée du typhon.

Six millions de personnes évacuées

Face au danger, les autorités avaient ordonné l'évacuation de près de six millions de personnes. "Je suis venu pour me mettre à l'abri, car il y avait du vent et je pensais que c'était dangereux. Ils ont dit que c'était un typhon particulièrement important, je ne me sentais pas en sécurité chez moi", confie un habitant. Le bilan est d'un mort et des dizaines de blessés. Les précautions prises par les autorités ont certainement permis d'éviter plus de victimes.