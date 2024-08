Le Japon émet son avis d'alerte le plus élevé avant l'arrivée d'un typhon "extrêmement puissant"

Les autorités ont déclenché leur plus haute alerte. Le Japon se préparait, mercredi 28 août, à affronter son typhon le plus puissant de l'année. "Shanshan devrait approcher le sud de Kyushu avec une force extrêmement importante d'ici jeudi et il pourrait toucher terre", a déclaré le porte-parole du gouvernement Yoshimasa Hayashi. "On s'attend à ce que des vents violents, de hautes vagues et des ondes de tempête d'une ampleur jamais connue par beaucoup de gens se produisent", a-t-il ajouté.

L'alerte invite plus de 56 000 personnes à évacuer. L'approche du typhon, avec des rafales allant jusqu'à 252 km/h et déjà accompagnée de fortes pluies, a incité le géant automobile Toyota à suspendre la production de ses usines dans tout le pays. La compagnie aérienne Japan Airlines a quant à elle annulé 172 vols intérieurs et six vols internationaux mercredi et jeudi. Sa concurrente ANA a annoncé avoir annulé 219 vols intérieurs et quatre internationaux entre mercredi et vendredi.

Un "risque de grands désastres extrêmement élevé"

Mercredi en fin d'après-midi, les images de la chaîne de télévision NHK montraient des toits envolés, des fenêtres brisées et des arbres arrachés. Par ailleurs, deux personnes sont toujours portées disparues mercredi après qu'un glissement de terrain a enseveli une maison avec cinq membres d'une famille à Gamagori, une petite ville située sur la côte Pacifique au centre du pays.

Une image satellite montre le typhon Shanshan se rapprochant de la région japonaise de Kyushu le 28 août 2024. (HANDOUT / JAPAN METEOROLOGICAL AGENCY)

Le prévisionniste en chef de l'agence météorologique japonaise, Satoshi Sugimoto, a mis en garde contre "le risque de grands désastres extrêmement élevé".

Les typhons de la région se forment plus près des côtes qu'auparavant, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique, selon une étude publiée en juillet dernier.