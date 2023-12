Le Japon autorise les médicaments dérivés du cannabis, mais interdit son usage récréatif

Un traitement contre des formes rares et sévères d'épilepsie, dérivé du cannabis et déjà approuvé aux Etats-Unis et dans l'Union européenne, est en cours d'essai clinique.

Un nouvel espoir pour certains malades. Le Parlement japonais a définitivement adopté une réforme législative sur le cannabis pour autoriser les médicaments dérivés de cette plante, mercredi 6 décembre.

Un traitement dérivé du cannabis contre des formes rares et sévères d'épilepsie, déjà approuvé aux Etats-Unis et dans l'Union européenne, est en cours d'essai clinique dans l'archipel. Le cannabis médical, pour calmer la douleur ou l'anxiété de certains patients, est déjà autorisé dans de nombreux pays européens, en Israël et dans plusieurs Etats américains.

Sanctions durcies contre les consommateurs

Tokyo a cependant renforcé son interdiction d'un usage récréatif de la marijuana, qui faisait jusqu'ici l'objet d'une faille juridique. La réforme législative interdit désormais clairement le cannabis à des fins récréatives, et les sanctions pour les consommateurs ou détenteurs de cannabis ont été durcies, allant jusqu'à sept ans d'emprisonnement.

"Alors que de plus en plus de jeunes se tournent vers la consommation de marijuana, nous espérons que cette réforme mettra un frein à cette tendance", a déclaré le porte-parole du gouvernement. Seulement 1,4% des Japonais disent avoir déjà essayé le cannabis, selon le ministère nippon de la Santé, contre plus de 40% en France et environ 50% aux Etats-Unis.