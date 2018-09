Japon : le typhon le plus puissant depuis 25 ans

Au Japon, des vents puissants balayent le pays. Dans les rues, des toitures volent, un cargo s'est encastré dans un pont, le Japon est en alerte et les vents atteignent les 200 km/h. Le typhon Jebi est le plus violent qu'ait connu le pays depuis 25 ans. Jebi se déplace vers le nord et frappe actuellement l'île principale d'Honshu. Les Japonais attendent avec angoisse le passage du typhon.

Plus de 1 million de personnes invitées à trouver refuge

Sur place, la journaliste Marie-Pierre Courtellemont rapporte que "dans Tokyo, la plupart des rues sont vides, ce qui est assez surprenant, les magasins commencent à fermer les stores. La télévision diffuse en boucle des images des villes un peu plus à l'ouest". Dans l'ouest du pays, les transports sont à l'arrêt, les liaisons ferroviaires suspendues et des centaines de vols sont annulés. Les pistes de l'aéroport de Kensai ont même été totalement submergées. Plus de 1 million de personnes sont invitées à trouver un refuge et 16 000 d'entre elles ont reçu l'ordre d'évacuer les zones les plus exposées. Aucune victime n'est à déplorer pour l'instant.

