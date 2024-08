Japon : le très puissant typhon Shanshan frappe l'île de Kyushu, des rafales allant jusqu'à 200 km/h ont été enregistrées

Au moins vingt-six blessés ont été enregistrés et plus de 150 bâtiments ont été endommagés dès les premières heures dans le département de Miyazaki, sur la côte pacifique de Kyushu, selon responsable local jeudi.

C'est le plus puissant de l'année dans le pays. Le typhon Shanshan a frappé le Japon jeudi 29 août, faisant dès les premières heures des victimes et provoquant des dégâts, notamment en raison des vents et des pluies torrentielles qui s'abattent sur le sud du pays. Il est accompagné de rafales allant jusqu'à 200 km/h et a touché terre sur l'île principale du sud du pays, Kyushu, où vivent 12,5 millions d'habitants, vers 8 heures (une heure du matin, heure française).

Vingt-six blessés, dont 10 causés par une tornade, ont été enregistrés et plus de 150 bâtiments ont été endommagés dès les premières heures dans le département de Miyazaki, sur la côte pacifique de Kyushu, selon responsable local. La plupart des blessures ont été causées par des bris de vitres ou des chutes d'objets en raison des vents violents.

L'Agence météorologique japonaise montre le typhon Shanshan (en bas, à gauche) se déplaçant sur la région de Kyushu au Japon, le 29 août 2024. (JAPAN METEOROLOGICAL AGENCY / AFP)

La moitié de la quantité de pluie annuelle moyenne

Dès mercredi, les autorités avaient émis leur niveau d'alerte le plus élevé dans certains départements, conseillant à des centaines de milliers de personnes d'évacuer et mettant en garde contre des inondations, des glissements de terrain et des ondes de tempête "potentiellement mortels".

L'opérateur de services publics de Kyushu a indiqué que 254 610 foyers étaient déjà privés d'électricité sur l'île. Le système se déplace lentement, ce qui signifie qu'il a eu le temps de se gonfler d'eau au-dessus de la mer, et l'Agence météorologique japonaise (JMA) prévoit sans certitude absolue un déplacement progressif vers l'île principale du Japon, Honshu, et les villes d'Osaka et de Nagoya.

La JMA a prévenu que "les risques de catastrophes dues à de fortes pluies pourraient rapidement augmenter dans l'ouest du Japon d'ici vendredi". "Veuillez faire preuve d'une vigilance maximale face aux risques de tempêtes violentes, de vagues et de marées hautes à Kagoshima, ainsi qu'aux glissements de terrain et inondations dans les zones basses et les débordements de rivières dans le sud de Kyushu", a averti tôt jeudi la JMA.

Les deux départements du sud de l'île de Kyushu devraient recevoir en 48h près de la moitié de la quantité de pluie annuelle moyenne. A Kagoshima et Miyazaki, 1 100 mm d'eau sont attendus d'ici vendredi matin, selon la JMA. De fortes pluies apportées par Shanshan frappent déjà d'autres régions du Japon depuis mardi. Trois membres d'une même famille, un couple de septuagénaires et leur fils trentenaire, sont morts après un glissement de terrain qui a enseveli leur maison à Gamagori, une ville du centre de la préfecture d'Aichi, a affirmé l'agence de presse Kyodo News.