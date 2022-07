Japon : l'ancien Premier ministre Shinzo Abe tué par balle

Ce sont les dernières images de Shinzo Abe, vendredi 8 juillet, lors d'un rassemblement électoral. Deux coups de feu retentissent. Scène de panique. Immédiatement, les forces de sécurité neutralisent le tireur et le plaquent au sol. Sur la chaussée git l’arme, de fabrication artisanale. L’ancien Premier ministre de 67 ans est à terre, touché par deux balles dans le cou. Lorsqu'il est transféré en hélicoptère à l'hôpital de Nara, il ne présente déjà plus de signe de vie. "Nous avons tenté de le réanimer, en vain. Il est décédé à 17h03", a annoncé Hidetada Fukushima, professeur à l’hôpital de Nara. Dans ce pays où les violences par arme à feu sont rarissimes, c'est la consternation. Et les condamnations sont unanimes. "C’est en pleine campagne électorale, la base de notre démocratie, que cet acte d'une lâcheté son nom est arrivé. Je n'ai pas de mot assez fort pour condamner l'impardonnable", a déclaré Fumio Kishida, actuel Premier ministre japonais.

Record de longévité

L’image de l'auteur présumé a été captée quelques minutes avant son passage à l'acte. Âgé de 41 ans, il s’agit d’un ancien militaire. Une fois arrêté, il a déclaré ne pas aimer les politiques de Shinzo Abe. Ce dernier avait le record de longévité au pouvoir au Japon, de 2012 à 2022, avant de démissionner pour des raisons de santé. Personnalité clivante et farouche partisan de l'ordre multilatéral, proche des États-Unis, tous les dirigeants du monde qu'il a côtoyé sont sous le choc. Comme ces japonais venus se recueillir sur les lieux de l'assassinat.