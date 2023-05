Jake Adelstein, l'auteur de "Tokyo Vice" revient avec le polar "Tokyo Detective"

Pour la sortie de "Tokyo Detective", son nouveau roman, franceinfo a rencontré l'auteur Jake Adelstein qui a inspiré "Tokyo Vice", une série sur le 1er journaliste étranger au Japon qui a réussi à faire tomber un chef yakuza

C’est un kamikaze américain. Dans la série "Tokyo Vice" sur Canal+, adaptée de son roman, Jake Adelstein était incarné avec brio par le comédien Ansel Elgort. Ce journaliste, le premier étranger de l’histoire de la presse au Japon, plongeait avec courage dans le monde des yakuzas, la mafia japonaise, et arrivait à faire tomber son chef. Jake Adelstein vit toujours au Japon et dans son nouveau roman, Tokyo Detective, il raconte la suite : pourquoi il quitte le plus grand quotidien japonais, le Yomiuri shinbun, après douze ans et demi de carrière. "Je me suis rendu compte que le journal lui-même était corrompu à bien des égards. Avant, on était dans un coin au quatrième étage du journal. Et puis ils nous ont installés au centre de l’étage. C'était comme être dans un zoo, tout le monde pouvait entendre ce qu’on disait. Ce n'est pas une bonne façon de faire du journalisme d'investigation, surtout lorsque vous soupçonnez les journalistes des autres services de raconter aux politiciens avec lesquels ils sont amis que vous enquêtez sur eux."



Jake Adelstein va travailler en tant que détective pour des organismes privés ou publics. Il met à jour notamment les liens étroits entre Tepco, l'opérateur de la centrale nucléaire de Fukushima, et les yakuzas. "Un chef yakuza avait fait chanter Tepco en lui versant des milliers de dollars pour que la compagnie n'écrive pas d'articles sur les problèmes de sécurité de la centrale nucléaire. J'ai appris que Tepco avait toujours fait appel aux yakuzas pour fournir les travailleurs chargés de nettoyer les centrales, de les faire fonctionner, parce que personne d'autre ne voulait faire ces travaux sales et dangereux."

Dans Tokyo Detective, Jake Adelstein raconte aussi les liens entre les yakuzas et le comité olympique japonais. "J'ai d'abord découvert que le vice-président du Comité olympique japonais, Hidetoshi Tanaka, avait depuis longtemps des liens avec un groupe de crime organisé, le Sumiyoshi-kai. Dans le passé, et jusqu'à une date récente, il était étroitement associé à Shinobu Tsukasa, le chef de la plus grande organisation criminelle du Japon, le Yamaguchi-gumi."

Ce nouveau roman Tokyo Detective formera en partie la trame de la deuxième saison de Tokyo Vice, actuellement en cours de tournage. Mais les deux romans n’ont toujours pas été publiés au Japon. "Je ne pense pas qu'il le sera. Tokyo Vice n'a été publié au Japon qu'en 2015, seulement sur Amazon, et je n'arrive toujours pas à convaincre un éditeur pour l'imprimer." Alors pourquoi rester au Japon et ne pas rentrer aux Etats-Unis ? "Parce que je préfère avoir affaire à la politesse superficielle japonaise qu'à la fausse amabilité américaine." Tokyo Detective, une fascinante et passionnante plongée dans la réalité du Japon.



Tokyo Détective est paru aux éditions Marchialy.