Japon : il y a 75 ans, Hiroshima était dévastée par une bombe atomique

Les cloches ont retenti comme chaque année dans un silence de plomb pour marquer l’anniversaire du bombardement. Cela fait 75 ans aujourd’hui. Mais cette année, l’ambiance est un peu différente en raison du coronavirus. Ce jeudi 6 août au matin, au parc du Mémorial de la Paix de Hiroshima, on compte 880 participants seulement, c’est dix fois moins que les années précédentes, pour respecter les règles de distanciation sociale.

Pas de dirigeants étrangers

À cause de la fermeture des frontières, aucun chef d’État étranger n’a pu faire le déplacement. Il y avait évidemment le Premier ministre japonais, Shinzo Abe et ceux que l’on appelle les "hibakusha", les survivants de l’attaque meurtrière. C’était le 6 août 1945, lorsque un avion de combat américain larguait une première bombe sur Hiroshima, faisant 140 000 morts. Trois jours plus tard, un deuxième avion larguait une seconde bombe sur la ville de Nagasaki. Le 15 août le Japon capitulait.

