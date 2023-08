Japon : le Premier ministre japonais mange dans une vidéo du poisson de Fukushima, "sûr et délicieux"

"C'est très bon !" Le Premier ministre japonais Fumio Kishida s'est mis en scène, mercredi 30 août, dans une vidéo où on le voit manger du poisson de Fukushima pour promouvoir les produits de cette région, après les restrictions chinoises liées au rejet des eaux de la centrale nucléaire accidentée. Cette vidéo diffusée par le gouvernement japonais sur les réseaux sociaux montre le dirigeant attablé avec trois de ses ministres, dégustant de la sole, du porc, du riz, des légumes et des fruits de Fukushima, dont Tokyo s'est engagé à défendre la réputation après sa décision controversée.

Japanese Prime Minister Kishida and some ministers ate fish and seafood from Fukushima Prefecture, where radioactive water has recently been dumped from the nuclear power plant. pic.twitter.com/Yu20rNK8VJ