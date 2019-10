EN IMAGES. Le Japon balayé par Hagibis, un typhon d'une intensité "sans précédent"

L'intensité hors du commun des précipitations avait poussé l'Agence météo japonaise à émettre son niveau d'alerte aux pluies maximales, réservé aux situations de catastrophe prévisible.

Maisons submergées, glissements de terrain, cours d'eau en furie... Le typhon Hagibis a semé la désolation en traversant le centre et l'est du Japon dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 octobre. Au moins 26 personnes ont été tuées, selon les médias japonais. "Actuellement 110 000 policiers, pompiers, garde-côtes et soldats des Forces d'autodéfense font tout leur possible dans les opérations de recherche et de sauvetage et cela devrait continuer toute la nuit", a déclaré le Premier ministre Shinzo Abe.

Des habitants ont notamment été ensevelis dans des glissements de terrain, noyés dans leurs habitations ou dans leurs véhicules emportés par les eaux. Quelque quatre millions de personnes sont toujours concernées par des consignes d'évacuation, dimanche en fin d'après-midi. Plus de 135 000 ont déjà suivi ces avis sans caractère obligatoire et se trouvaient dans des refuges.