Au Japon, le "terrorisme du sushi" dégoûte les internautes et inquiète les restaurants

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent de jeunes japonais déposant leur salive sur de la vaisselle ou des plats. De grandes enseignes touchées ont saisi la justice.

Au pays de l'art de vivre, c'est presque une atteinte à l'image de la nation. Une série de vidéos de mauvais goût montrant des adolescents en train de profaner des sushis a suscité des commentaires indignés et des actions en justice au Japon, au point de faire chuter les titres boursiers de chaînes de restaurants, mardi 31 janvier.

Sur l'une de ces vidéos consistant à souiller des plats au restaurant, visionnée près de 40 millions de fois sur Twitter, un jeune client lèche une bouteille de sauce soja et le rebord d'une tasse à thé qu'il repose ensuite sur une étagère. Il se lèche ensuite les doigts et touche en riant un sushi sur le tapis roulant du comptoir.

La vidéo, filmée dans un restaurant de la chaîne Sushiro à Gifu, dans le centre du Japon, a fait plonger l'action de la maison mère du restaurant de près de 5% mardi. Malgré les excuses de l'adolescent, l'enseigne a déposé plainte. La chaîne a assuré avoir remplacé toutes les bouteilles de sauce soja du restaurant et nettoyé toutes les tasses et renforcé ses mesures d'hygiène.

"Sushi-terro"

D'autres vidéos montrent des clients dans des chaînes de restaurants concurrentes, appliquant du wasabi sur des assiettes de sushis qui défilent ou léchant la cuillère dans les récipients de thé vert en poudre. Les chaînes Hama-sushi et Kura Sushi ont annoncé des actions en justice. L'une d'elles prévoit désormais d'installer des caméras pour surveiller les clients.

Ces incidents, apparemment isolés et parfois tournés il y a plusieurs années, ont provoqué un tollé au Japon, réputé pour ses strictes normes d'hygiène et de propreté. "C'est écœurant", a écrit un internaute japonais, sur Twitter. "Je ne peux plus aller dans les restaurants de sushis tournants", a affirmé un autre, réagissant à ces plaisanteries peu hygiéniques baptisées par les internautes japonais "sushi-terro", abréviation de "terrorisme du sushi".

Au Japon, "le omotenashi [art de recevoir] est important, donc c'est impardonnable", souligne une jeune habitante de Tokyo, interrogée par l'AFP. "Cela a des conséquences sur l'image" du Japon, s'emporte un employé de 65 ans. "Les gens qui font ça sont horribles et ne pensent pas à notre pays."