Alimentation : le succès du beurre d'Echiré au Japon

La pâtisserie n'est pas encore ouverte, mais les clients sont déjà là. "Cette boutique ouvre dans une heure, mais j'attends d'acheter un gâteau spécial. Ils n'en vendent que 15 par jour, alors je ne veux pas rater ça", explique une cliente. Ils sont plus de 500 à se rendre chaque jour dans cette boutique ouverte en 2009 dans le quartier d'affaires de Tokyo. Pains au chocolat, madeleines, mille-feuilles... Tout est fabriqué à base d'un beurre français : le beurre d'Échiré, du nom de la commune des Deux-Sèvres.

Des pâtisseries à prix d'or

"Avant Échiré, on n'avait pas au Japon de beurre de très haute qualité. Ce qui explique le succès de cette marque aujourd'hui", explique Kenta Numata, responsable de la boutique Échiré. Ces spécialités "made in France" se vendent à prix d'or. Un chausson aux pommes coûte par exemple 810 yens, soit 6,70 €. C'est trois fois plus cher qu'un gâteau traditionnel japonais.

Le JT

Les autres sujets du JT