VIDEO. Italie : un impressionnant incendie se déclare dans une usine chimique près de Venise, au moins deux blessés

Un imposant nuage noir dans le ciel de la cité des Doges. Un incendie s'est déclaré, vendredi 15 mai au matin, dans les locaux d'une usine chimique située dans une zone industrielle en périphérie de Venise. Deux employés ont été gravement brûlés, a indiqué le département de la protection civile.

L'incendie s'est déclaré à la suite d'une explosion survenue dans les locaux du groupe chimique 3V Sigma situés dans la zone de Porto Marghera, à quelques kilomètres du centre historique de la ville lagunaire, indique la télévision publique italienne. On ignore encore les causes du sinistre.

Dans un premier temps, les riverains ont été invités à rester chez eux et à garder closes les portes et les fenêtres de leur domicile. Près d'une centaine de pompiers sont intervenus sur le site, et ont réussi à contenir les flammes, indique encore la RAI. Les sirènes ont retenti dans la région de Venise à 14 heures, pour signifier un retour à la normale. Les pompiers restent toutefois sur place, et une enquête a été ouverte pour "vérifier les conditions de sécurité à l'intérieur de l'usine et analyser toute pollution environnementale" provoquée par l'incendie, indique la municipalité sur son site internet.