VIDEO. "C’était comme un James Bond, on était sur notre bateau à fond pour échapper aux nuages noirs" : un touriste raconte l'éruption du Stromboli

"On a entendu un truc de malade, une explosion, il n’y a pas de mots pour décrire ça, c’est devenu un enfer", témoigne jeudi 4 juillet sur franceinfo Patrick, un Français qui a assisté à l’éruption la veille du volcan Stromboli, en Italie. Un touriste est mort et des dizaines de personnes ont été évacuées mercredi après l’impressionnante éruption.

Carte (GGOGLE MAPS / STEPHANIE BERLU)

Patrick se trouvait sur son bateau, avec sa femme, à 300 mètres de l’île de Stromboli : "Il y a eu une nuée ardente, des nuages noirs qui sont descendus, mais à une vitesse ! Il y avait tellement de bruit que je ne savais pas si j'avais mis en route le bateau, il y avait l’affolement pour partir."

Le nuage nous suivait et moi je pensais que c’était la fin car il nous rattrapait, il allait plus vite que nous. Patrick, un touriste à franceinfo

"On était tous les deux à poil sur le bateau, j’ai mis plein gaz. Je pensais qu’on était morts. C’était comme un James bond, on était là tous les deux sur notre bateau à fond la caisse. Et ces nuages sur la mer, comme une avalanche mais avec des nuages noirs", se souvient le touriste. Patrick et sa femme en sont sortis finalement indemnes. "Avec le bateau j’ai viré de l’autre côté et on y a échappé."