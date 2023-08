Venise : la ville bientôt classée au patrimoine mondial en péril ?

Venise ajoutera-t-elle bientôt son nom au patrimoine mondial en péril ? L’Unesco fait cette recommandation urgente face à un danger jugé avéré. Entre surfréquentation touristique et réchauffement climatique, la ville italienne agonise.

Derrière la carte postale, il y a la réalité de Venise (Italie). Se perdre dans une ruelle déserte est presque devenu impossible, et le tourisme de masse menace ce joyau, déjà mis à mal par le réchauffement climatique et la montée des eaux. L’Unesco prévoit de l’inscrire sur sa liste du patrimoine mondial en péril. "Je pense que c’est essentiel, parce que si on veut continuer à visiter, si on veut aussi prendre soin de tout ça, il est important qu’on change nos pratiques", estime une femme.



Les mesures prises par les autorités italiennes n’ont pas convaincu

Matteo Secchi vit au cœur de la ville envahie par les touristes. Venise, c’est 50 000 habitants pour 100 000 visiteurs quotidiens. Alors, il milite contre le tourisme de masse. "Les appels pour sauver Venise se succèdent mais dans les faits, il ne se passe rien", déplore-t-il. Jusqu’à présent, les mesures prises par les autorités italiennes n’ont pas convaincu. À partir de 2018, elles songent à installer des portiques pour maîtriser l’affluence des visiteurs sans y parvenir.