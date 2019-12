Tourisme : les hôtels capsules se généralisent en Europe

Dans cet hôtel capsule de Milan, en Italie, il suffit de taper son code et de poser son doigt pour la lecture de son empreinte digitale pour pouvoir avoir accès à sa chambre. Derrière le rideau, une cabine de 1,45 mètre de haut et de large. La visite est vite fait : un lit et un placard pour ranger ses affaires. La formule séduit.

Style futuriste

"C'est quelque chose de nouveau, un style futuriste, la chambre et ses boîtes dans lesquelles vous dormez. Vous avez plus d'intimité", pense ce touriste. Le concept a du succès chez les jeunes qui ont soif de rencontre et un budget limité même si les chambres peuvent coûter jusqu'à 150 euros en haute saison. Les hôtels capsules sont nés au Japon il y a 40 ans avant de se démocratiser dans les aéroports. Ils se démocratisent dans les centres-villes européens désormais, comme à Milan, où le nombre de touristes ne fait qu'augmenter.

