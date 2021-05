Téléphériques : quelles sont les normes de sécurité appliquées en France ?

Les téléphériques comme celui de Stresa (Italie) fonctionnent avec deux câbles porteurs, et un câble tracteur. Les accidents liés à la rupture d'un de ces câbles sont rares. Le plus meurtrier remonte au 10 mars 1976 : 42 morts dans l'effondrement d'une cabine à Cavalese, en Italie. En janvier 1989, dans l'Isère, une cabine s'est séparée et a chuté de 200 mètres, provoquant huit morts. L'enquête a évoqué un défaut de conception. "Les accidents avec section du câble sont absolument rarissimes, explique Laurent Reynaud, du syndicat national des téléphériques. En France, aucun accident ne s'est produit impliquant la rupture d'un câble tracteur. Jamais."

Des contrôles très poussés

Le téléphérique de Stresa (Italie) était-il défaillant ? La question se pose après la mort de 14 personnes dans un tragique accident, dimanche 23 mai. Selon les premiers éléments de l'enquête, les autorités ont procédé à un examen minutieux du téléphérique en novembre 2020. "Un contrôle approfondi, avec notamment une radiographie des câbles d'acier", précise le colonel Alberto Cicognni. Aucune faiblesse des câbles n'a été détectée, si bien qu'il n'a pas été prévu de les remplacer avant 2029.

En France, les téléphériques, considérés comme des transports publics, sont soumis à des contrôles très stricts de l'État, tous les trois ans en moyenne. Des examens ont également lieu plus régulièrement "pour pouvoir réaliser des contrôles plus poussés", indique Yohann Langrand, chef d'exploitation adjoint du Pic du Midi. Le système de freinage est lui aussi fréquemment contrôlé.