Sicile : l'Etna en éruption atteint un nouveau record de hauteur

L'Etna est de nouveau en éruption en Sicile. Ses bouffées de lave, puis de braise, durcissent en quelques minutes et s'accumulent sur ses pans de plus de 500 000 ans. Le volcan géant n'arrête pas de grandir et a atteint le record de 3 357 mètres, soit plus de 31 mètres en six mois. Les scientifiques mesurent les cratères à l'aide d'images satellites. Celui du sud a désormais dépassé celui du nord, sommet incontesté depuis 40 ans.

Le volcan le plus haut d'Europe

"Les morceaux de magma s'accumulent au sommet du volcan et font grandir l'édifice qui devient de plus en plus haut", explique Jacopo Taddeussi, de l'Institut national de géophysique et de vulcanologie. Avec 55 éruptions depuis le mois de février, cela faisait plus de 20 ans que l'Etna n'avait pas été aussi actif. Ce volcan sous-marin à ses débuts est devenu le plus haut d'Europe. Les habitants subissent les pluies de cendre qui s'abattent à des kilomètres à la ronde.