Sacs plastiques payants : la révolte des Italiens

C'est une fronde au rayon fruits et légumes. Depuis le 1er janvier dernier, les Italiens doivent payer leurs sacs pour leurs oranges, leurs tomates ou leurs bananes. Le prix : 0,02 euro par sac. Une contribution très bon marché, mais qui a le don de diviser violemment les consommateurs de la péninsule. L'Italie a été le premier pays d'Europe à bannir les sacs en plastique aux caisses et à les remplacer par des sachets biodégradables payants. Mais pour les fruits et légumes, cette mesure provoque une vague de colère. Sur les réseaux sociaux, certains internautes parlent d'une révolution comparable à la révolution d'Octobre en Russie, ou à la Révolution française.

Diminuer la consommation de sacs par quatre

Cesare Ortis fait partie de ces rebelles qui refusent de payer pour les sacs. Dorénavant, quand il fait ses courses, il pèse chaque fruit, un par un. C'est moins pratique, bien sûr, mais pour lui, c'est un acte de résistance citoyenne. Malgré la fronde, les Italiens vont continuer à payer pour ces sacs. Ils en utilisent en moyenne 150 par personne et par an. L'objectif est de diminuer cette consommation par quatre et de rejoindre ainsi les pays d'Europe du Nord.

Le JT

Les autres sujets du JT