Rome : un ticket de métro contre des bouteilles en plastique

Des passagers chargés d’étranges gros sacs. À Rome (Italie), les usagers du métro peuvent se déplacer gratuitement pour un voyage s'ils rapportent 30 bouteilles en plastique. "C'est une excellente initiative, car ça te fait comprendre que les choses ont une valeur, que ce ne sont pas de simples déchets", estime un étudiant venu déposer plusieurs dizaines de bouteilles. Dans la capitale italienne, la gestion des ordures dans les rues est catastrophique. Depuis le mois de juin, les poubelles ne sont ramassées en moyenne qu'un jour sur deux et le tri sélectif a été en partie abandonné.

Un succès inattendu

Les Romains plébiscitent donc cette initiative et font même la queue pour déposer leurs bouteilles. "Nous avons déjà compacté plus de 750 000 bouteilles, à peu près 20 000 par jour, et nous avons déjà plus de 16 000 kg de plastique", se réjouit Simona Tempestilli, directrice marketing de la région des transports romains. La ville cherche désormais des financements pour développer cette initiative à succès.

