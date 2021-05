Rome : de grands travaux pour transformer le Colisée

A Rome, le Colisée impressionne tous ses visiteurs, qui se retrouvent plongés au cœur de l'histoire antique. Mais actuellement, ils ne peuvent visiter que 15% de l'édifice, impossible de se balader dans l'arène, par exemple. Des travaux, qui commencent cet été, vont tout changer. Une structure en bois mobile permettra de retrouver une arène centrale et donc l'architecture scénique telle qu'elle a été conçue par les romains.

Des reconstitutions historiques

Le ministère de la Culture italien va investir 20 millions d'euros dans ce projet, et évoque la possibilité de faire des reconstitutions et des spectacles historiques, comme dans les arènes de Nîmes (Gard). Cet espace prestigieux pourrait même accueillir des opéras et des concerts. Le Colisée reprendrait alors, avec la clameur du public, sa fonction originale de salle de spectacle ouverte vers le ciel et unique au monde.