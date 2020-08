VIDEO. Mont-Blanc : un glacier au bord de l’effondrement en Italie

La question n’est plus de savoir s’il va s’effondrer, mais plutôt quand. 500 000 mètres cubes d’un glacier du Mont-Blanc risquent de tomber prochainement. La station de Courmayeur en Italie anticipe donc la catastrophe. Il a été demandé aux touristes de quitter la zone, la route a également été coupée.

Une chute liée à la hausse des températures

Des premiers effondrements ont eu lieu, mais c’est le prochain morceau du glacier qui inquiète : il fait la taille de la cathédrale de Milan et menace de tomber. Ces chutes pourraient s’expliquer par le climat dans la région. "Il y a une très forte corrélation entre les températures élevées et la composition du glacier. Plus sa composition en eau augmente et plus sa structure est fragilisée", souligne Daniele Giordan, membre du centre italien de surveillance géologique. En 10 ans, les glaciers alpins ont perdu 25% de leur surface.

