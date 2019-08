Matteo Salvini : une stratégie bien rodée pour s'imposer dans le cœur des Italiens

Le divorce a été prononcé. Lors d'un meeting jeudi 8 août, Matteo Salvini a annoncé la fin de la collation entre son parti, la Ligue, et le Mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio. "Le ministre de l'Intérieur est persuadé que s'il y a des élections, il peut gagner, emporter la majorité et ainsi gouverner sans une coalition encombrante", explique la correspondante à Rome Diane Schlienger. Avec une politique anti-migrants de plus en plus populaire en Italie, Matteo Salvini est crédité de 38% des intentions de vote selon un dernier sondage.

Ses adversaires pris de court en plein mois d'août

En choisissant le mois d'août pour lancer sa campagne, le ministre prend de court tous ses adversaires et il se présente comme celui qui travaille en plein été. Une stratégie qu'il compte bien poursuivre très rapidement. "Il a demandé à tous les parlementaires de son parti d'être de retour à Rome dès lundi. Une façon, une nouvelle fois, d'imposer son agenda", conclut Diane Schlienger.

Le JT

Les autres sujets du JT