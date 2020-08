Massif du Mont-Blanc : un glacier menace de se détacher

La fracture fait désormais plusieurs mètres, et elle s’élargit en permanence. Le glacier est coupé en deux. Sa partie basse, grande comme un terrain de football, est en équilibre très instable. 500 000 m3 d’eau et de glace peuvent à tout moment s’effondrer sur la vallée.

Les fortes chaleurs fragilisent le glacier

Des capteurs fixes permettent de suivre le parcours des blocs de glace. En quelques semaines, le décrochage est impressionnant. Les premières alertes datent d’octobre 2019. Depuis, le glacier est suivi par des scientifiques. Les appareils de mesure ont repéré l’accélération du phénomène. "Il y a une très forte corrélation entre les températures élevées et la composition du glacier. Plus sa composition en eau augmente, et plus sa structure est fragilisée", explique Daniele Giordan, du centre italien de surveillance géologique.





